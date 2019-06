Brutální vražda. Dívka zabila nejlepší kamarádku kvůli falešnému milionáři

Americký soud obvinil 18letou Denali Brehmerovou, že vylákala na začátku června svou nejlepší kamarádku, 19letou Cynthiu Hoffmanovou, na výlet do přírody do jednoho parku u města Anchorage, přičemž ji následně zavraždila. Incident nespáchala sama, ale s čtveřicí dalších mladistvých, kterým za to nabídla značnou částku peněz.

Právě slib velké peněžité odměny byl zřejmě určujícím momentem, proč se k činu odhodlala v prvé řadě. Brehmerová byla v kontaktu s 21letým Darinem Schilmillerem z Indiany. Ten se vydával za milionáře z Kansasu. Nabídl Brehmerové, že jí dá 9 milionů dolarů, když „znásilní a zabije někoho z Aljašky“.

Pětice mladých lidí měla údajně svázat hlavu a ruce Hoffmanové lepící páskou a následně ji střelit do hlavy. Střílelo se zbraní Brehmerové, finální ránu však oběti zasadil 16letý Kayden Macintosh.

Z vraždy byl obviněna i 19 Caleb Leyland a chlapec a dívka, kteří kvůli svému věku nemohli být jmenováni. Všem teenagerům zapojeným do vraždy hrozí až 99 let za mřížemi. Také Schilmiller bude v příštích dnech vydán do Aljašky.

Dívku navzdory přáním Schilmillera neznásilnili. Brehmerová mu následně poslala přes sociální síť Snapchat video a fotografie z vraždy. Schilmiller ji a její komplice začal vydírat, že pokud nebudou poslušní jeho přáním, zveřejní záběry z vraždy.

Schilmiller se s Brehmerovou domlouval na další vraždě. Požadoval po ní též, aby sexuálně zneužívala děti a posílala mu o tom video. Policie skutečně našla v mobilech obou sexuálně explicitní snímky osmileté a patnáctileté dívky, které byly sexuálně zneužívány. Dle FBI měl Schilmiller radit Brehmerové, jak je napadnout.

Brehmerová po tom, co se zbavila těla Hoffmanové, oznámila jejím rodičům, že spadla v jiném parku v Anchorage. „Moje dcera těmto lidem důvěřovala. Má dcera chtěla jen přátele. Teď ji musím pochovat,“ řekl lokálním novinám Anchorage Daily News zdrcený otec, Timothy Hoffman. Zabitá dívka dle její rodiny měla problémy s učením.

Podle prokuratury případ slouží jako varování pro rodiče. „Přes všechno dobré, co internet může nabídnout, může být zároveň temné místo a rodiče by měli být obezřetní a sledovat činnost svých dětí na internetu,“ cituje stanice BBC aljašského prokurátora Bryana Schrodera.

FBi se s varováním obrátila přímo na případné pachatele. „Pokud posloucháte můj hlas, ne na Aljašce, ale někde jinde, a sedíte ve sklepě své mámy a plánujete uskutečnit nějaký typ zločinu - ovlivnit, naplánovat nebo provést zločin na Aljašce - a myslíte, že jste v bezpečí, protože jste daleko, tak nejste. Budeme vás sledovat. Najdeme vás. A přivedeme vás sem, abyste čelili spravedlnosti,“ prohlásil v úterý před televizními kamerami agent FBI Jeffrey Peterson.