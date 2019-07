Ze zábavy mohla být tragédie. Dívka se málem uškrtila v lanovém centru

Podle informací Klatovského deníku si dívka špatně připnula zajišťovací karabiny. Během tzv. tarzaní jízdy na dvacet metrů dlouhé lanovce se zasekla a zůstala viset cca šest metrů nad zemí.

Dívka se držela madla. Když jí však ochably síly a madlo pustila, obě zajišťovací lana se napnula a začala ji škrtit. Dívka upadla do bezvědomí. Zachránili ji přihlížející svědci, kteří ji za pomoci žebříčku rychle odřízli.

Na místo byl kromě pozemní posádky vyslán i vrtulník letecké záchranné služby. „Případ nám byl hlášen jako vis dítěte na laně. Pacientku, která byla při transportu již při vědomí, jsme letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla mluvčí záchranky Maria Svobodová.

Dle deníku Právo policie případ vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Dle Jiřího Jeřábka, jednatele outdoorového centra Offpark, které lanový park v Modravě provozuje, však dívka byla řádně proškolena a šlo o její chybu.

„Byla to chyba lezkyně. Ač už měla za sebou celou dráhu, neuposlechla pokynů a špatně se zacvakla. Víc k tomu říkat nebudu. Je to naprosto výjimečná věc, která se nám stala poprvé. Je to pro nás poučením do budoucna,“ řekl Klatovskému deníku Jeřábek.