Opilí mladíci vylezli v Olomouci na Terezskou bránu, jednoho sundávali hasiči

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Až za pomocí hasičů museli strážníci sundat opilého mladíka, který společně s dvěma kamarády vylezl na barokní Terezskou bránu v centru Olomouce. Zatímco dva mladíci dokázali slézt dolů, třetí to již nebyl schopen. Strážnici nezjistili, že by byl památkově chráněný objekt jejich jednáním poškozen. Za poslední měsíc je to již druhý případ, kdy museli hasiči někoho z olomouckých památek sundávat. Před měsícem to byl cizinec, který vylezl na sloup Nejsvětější Trojice.