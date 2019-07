Řidič je obviněn z pokusu o vraždu, v Brně úmyslně srazil chodce

Vůz devětadvacetiletého muže srazil 1. května zhruba 30 minut po půlnoci v křižovatce Šromovy a Zámecké ulice. Chodce na místě ošetřovali svědci události. Od nich policie zjistila, že vůz odjel směrem k dálnici, aniž by řidič zastavil.

"Osudnému střetu předcházel kontakt chodce s vozidlem. O několik metrů dále se řidič stříbrného vozu otočil a rozjel se proti chodci. Po vážném střetu nezastavil a z místa události ujel," uvedl mluvčí.

Mezi obviněným a poškozeným podle policie nebyl žádný vztah, čtyřiatřicetiletý řidič do Chrlic mířil po hádce s přítelkyní. "Těžko říct, co ho vedlo k osudnému jednání. Do protokolu uvedl, že se domníval, že chodec na poslední chvíli uskočí," uvedl mluvčí.

Kriminalistům se podařilo vytipovat a zajistit i vozidlo, u kterého už byly naplánovány úpravy. Kriminalisté věc prvotně vyšetřovali jako těžké ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Věc ale policisté přehodnotili, Brňan byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Skončil ve vazbě. Polehčující okolností podle policie nebude ani to, že za volantem neměl muž co dělat, neboť mu vypršel zákaz řízení a nepožádal si o vrácení řidičského průkazu.