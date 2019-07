Střelba v Rychnově: Muž podezřelý z vraždy manželky skončil ve vazbě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou dnes poslal do vazby devětačtyřicetiletého muže, kterého policie obvinila z vraždy manželky v Rychnově nad Kněžnou. Důvodem vazby je obava z mužova útěku, obava z maření vyšetřování a to, že mu hrozí vysoký trest. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Ivana Ježková.