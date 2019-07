Střelba v Rychnově: Rodinné spory vyvrcholily vraždou, tady je šokující zpověď dcery

Rychnovem nad Kněžnou hýbe od čtvrtečního večera neuvěřitelná rodinná tragédie. Manželské spory vyvrcholily zastřelením ženy, muž je ve vazbě a k činu se doznal. Ačkoliv se místní domnívají, že šlo o zkrat, k tragédii se údajně schylovalo delší dobu. Nejstarší ze tří potomků páru se o tom rozepsal na sociální síti.

O obsahu příspěvku dcery Dominiky informuje server iDnes.cz. Otec byl podle ní manipulátor, který na veřejnosti vytvořil dojem, že je milující hlavou rodinu. Pravda ale byla jiná, dcera jej označuje za podlého psychopata. „Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ zoufá si.

Spory v rodině se údajně vyhrotily až během posledních čtyř let, kdy muž členy rodiny psychicky týral, manželku napadal i fyzicky. Sourozenci se přes noc v pokojích zamykali, aby se k nim otec nemohl dostat. Tmelem rodiny byla matka, která dělala prakticky všechno, zatímco otec rodinu čím dál více zanedbával.

„Osobně jsem začátkem června v noci zašla pro policejní hlídku, jelikož se již situace nedala zvládat, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k fyzickému násilí, nezmohlo se s tím vůbec nic,“ popsala dcera Dominika. Na otce podali trestní oznámení, díky čemuž rodina zjistila, že je legálním držitelem střelné zbraně.

Otec manželce vyhrožoval, že pokud od něj odejde, o děti přijde. Tak se stalo před necelým měsícem, kdy děti s maminkou začaly bydlet u prarodičů. Žena podala žádost o rozvod a v restauraci se měly řešit detaily. „Celá tato chladnokrevná vražda byla předem naplánovaná a nejednalo se o žádný zkrat při hádce,“ dodala dcera na závěr.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou včera poslal devětačtyřicetiletého muže do vazby. Důvodem vazby je obava z mužova útěku, obava z maření vyšetřování a to, že mu hrozí vysoký trest. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Doplnila, že muž se k činu doznal a s kriminalisty spolupracuje.