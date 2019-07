Kajínkovu právničku pronásledují? Slámová si stěžuje na agresivního stalkera

Konflikt mezi Slámovou a spolkem Šalamoun vypukl v souvislosti s kauzou Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu manželky Moniky a dcery Kláry v Egyptě k 28 letům vězení. Zatímco spolek tvrdí, že je nevinný, Slámová byla zmocněnkyní poškozených.

Podle Slámové ji Peričevič asi pět let pronásleduje a dehonestuje. „Cca 5 let mě pronásleduje Václav Peričevič ze spolku Šalamoun. Prakticky každý den a někdy i několikrát denně o mně na různých veřejných místech (především sociální sítě) píše lživé, dehonestující a stále se opakující prakticky identické věty, výhrůžky nevyjímaje," napsala nedávno na sociální sítě.

Slámová upozornila na některé Peričevičovi příspěvky, které psal pod oficiálním profilem spolku Šalamoun a které agresivně útočí na Slámovou i její zastánce. „Blbečku, dobrou noc a tak je to s váma adorantkama Slámový furt dokola, buď ráda, že ti alespoň slušně odpovím, než se oběsíte, krysy jedny,“ napsal.

Peričevič Slámovou nazýval „slávomankou“, „obecní blbkyní“ a osočil ji, že je jednou z „10 nejhorších advokátů v ČR.“ Peričevič se ale pouštěl i do ostatních právníků, státních zástupců a soudců. V jednom příspěvku dokonce napsal, že „kandelábry budou po celé zemi spolu s exekutory ověšeny oběšenými soudci, neboť právě ti se stali pro mnohé symbolem polistopadového bezpráví.“

Slámová vyzvala na svém facebookovém profilu své kolegy, soudce, policisty či státní zástupce, kteří by měli podobný problém, aby ji kontaktovali. „Neřešila jsem to přes orgány činné v trestním řízení, protože jednak na to nemám čas, jednak i kdyby ho odsoudili, dostane podmínku, což mi nic neřeší. Proto jsem se rozhodla, že půjdu cestou mé facebookové zdi, protože mám poměrně velký dosah. Vím, že jiní lidi na ně podávali žaloby a nepomohlo nic. Tohle ale evidentně okamžitě zabralo," vysvětlila Slámová serveru TN.cz, co tím zamýšlela.

Právnička narážela na skutečnost, že spolek Šalamoun se rozhodl zbavit Peričeviče administrativních práv ve skupině. Spolek tvrdí, že Peričevičovi příspěvky opakovaně poškozovaly pověst spolku a vystavoval jeho členy nenávistivým a dehonestujícím útokům.

Peričevič tvrdí, že Slámovou nikterak nepoškozoval a že vše, co napsal, je pravda. „Já si nemyslím, že bychom ji kdy pomluvili. Všechna tvrzení, která jsme o paní doktorce Slámové publikovali, můžeme doložit. Já si nemyslím, že bychom o ní někde napsali něco, co by byla nepravda," sdělil serveru TN.cz. Podle něj si Šalamoun může psát co chce, protože je nezávislé sdružení a nikoliv orgán státní správy.

Ačkoliv Slámová ocenila, že spolek zbavil Peričeviče administrativních práv, stále není klidná. Zvažuje též, že požádá o policejní ochranu. „Ve chvíli, kdy proti vám stojí osoba, která si vás dnem a nocí bere takzvaně do huby a vy máte doma malé dítě, není to legrace. Ale nezapomínejme, že to nebyl jen pan Peričevič, ale celý spolek. On to psal pod hlavičkou spolku a já bych si myslela, nebo bych to očekávala, že se ten spolek veřejně omluví," uvedla právnička.