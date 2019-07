Policie obvinila střelce z Nemyčevsi, červnový zásah komanda byl dramatický

Královéhradečtí kriminalisté ho obvinili v pondělí poté, co byl schopen výslechu. S těžkým zraněním se léčil v hradecké fakultní nemocnici. V úterý čtyřiatřicetiletého muže soudce poslal do vazby. V minulosti byl odsouzen za pokus o vraždu.

"Soudce Okresního soudu Jičín rozhodoval o vzetí obviněného do vazby 16. července přímo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde byl hospitalizován. Poté, co bylo rozhodnuto o jeho vazebním stíhání, byl převezen do zdravotnického zařízení Vězeňské služby ČR," uvedla mluvčí hradecké krajské policie Ivana Ježková.

Jako důvod vazby uvedla, že by mohl v jednání pokračovat. "Vyšetřování případu intenzivně pokračuje. Obviněný muž s policisty spolupracuje," dodala.

Zásah policie v Nemyčevsi byl dramatický. Na střelbu upozornili místní lidé. Svědci slyšeli několik výstřelů. Policie oblast kolem domu v obydlené zóně obce na několik hodin uzavřela. "Věděli jsme, že jde o zvlášť nebezpečného pachatele, který je navíc ozbrojen a střílí. Také proto jsme postupovali s maximální opatrností," řekla ČTK Ježková.

Postřeleného muže přepravil do nemocnice vrtulník. Nikdo jiný zraněn nebyl. Krátkou střelnou zbraň, s kterou muž střílel, zkoumají znalci. Policisté při domovní prohlídce zajistili také další střelné zbraně. Střelbou policisty ze zásahové jednotky se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Obviněný muž byl na svobodě krátce. V roce 2008 ho hradecký krajský soud kvůli pokusu o vraždu poslal na deset let do vězení, trest vykonal. Obviněný střelec byl odsouzen za to, že se v prosinci 2007 v Nemyčevsi pokusil zabít přítele své matky. Napadený přežil jen díky včasnému zásahu zdravotníků.