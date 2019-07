Postrach řidičů dopaden. Muž dle policie vykradl 57 aut, škoda je závratná

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Chomutovští kriminalisté zadrželi v červenci muže, který podle nich vykradl nejméně 57 aut. Vloupával se do nich po celé republice. Kradl z nich mobilní telefony, notebooky, tablety, šperky, ale třeba i rybářské vybavení nebo dětský kočárek. Věci pak muž podle policie zpenězil, aby s družkou měli na živobytí a také na nákup drog, které oba brali. Obviněný 44letý muž skončil ve vazbě, hrozí mu dva až osm let vězení. Novinářům to dnes řekl Tomáš Gerstner z obvodního policejního oddělení v Chomutově. Škoda činí téměř 900.000 korun.