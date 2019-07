Zběsilá honička. Čech v ukradeném taxi naboural policejní auta, zastavil ho až výstřel u Malacek

Loupež se odehrála ve středu kolem 15:00, recidivista byl dopaden na Slovensku ve 21:00. Policisté o incidentu informovali dnes. "Podezřelý si objednal taxi, taxikář ho dovezl na nádraží do Hranic. Při placení jej však začal muž ohrožovat zbraní, donutil taxikáře vydat několik tisíc korun a vozidlo taxi. Celková škoda přesahuje 100.000 korun," uvedl Vojta.

Lupič se poté vydal s vozem na Olomoucko, kde natankoval u jedné z čerpacích stanic a bez placení ujel. Policistům se však již mezitím podařila zjistit jeho totožnost, muže prozradilo jeho tetování i výška, ale také informace z místa, odkud si taxi přivolal. Pátrání bylo pak vyhlášeno po celé republice, vzápětí bylo vozidlo objeveno na Břeclavsku.

"Policisté chtěli odcizené vozidlo zastavit, pachatel však na jejich výzvu nereagoval, začal ujíždět a najel přitom do dvou policejních aut," popsal náměstek. Škoda byla vyčíslena na několik desítek tisíc korun.

Muž poté vjel na dálnici a zamířil na Slovensko. Tam již byli zalarmováni také slovenští policisté, na dálnici D2 u Malacek postavili zátarasy a pro výstrahu také vystřelili. "V rámci přeshraničního pronásledování ve spolupráci se slovenskými kolegy jsme pachatele za pomoci donucovacích prostředků zadrželi," doplnil náměstek ředitele.

Muž z Novojičínska, který má už za sebou trestní minulost, je nyní ve vydávací vazbě. Kromě loupežného přepadení mu hrozí obvinění i za majetkovou trestnou činnost na Olomoucku a za útok na veřejného činitele se zbraní, kterého se dopustil při najetí do policejních aut na Břeclavsku. Ohrožen je sazbou až deseti let vězení. Pokud bude podle Radovana Vojty souhlasit s vydáním, bude zpět v rukou českých policistů do deseti dnů. V opačném případě bude důvody vydání zkoumat slovenská justice.