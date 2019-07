Opilí muži vyrazili v dodávce do ulic Olomouce, dopadlo to zle

S téměř dvěma a třemi promile alkoholu v krvi se vydala v dodávce v noci na dnešek do ulic Olomouce dvojice mužů. Po cestě se střídali za volantem. Poté, co opilejší řidič narazil do osobního auta, vystřídal jej na jeho místě spolujezdec, který měl v krvi zhruba o promile méně. Ani jemu se však nepodařilo udržet dodávku pod kontrolou a skončil na tramvajovém pásu. Oběma nyní hrozí za ohrožení pod vlivem návykové látky až tříletý trest.