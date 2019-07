Jeho matka měla v lednici tajemnou krabici. Po jejím otevření se muž nestačil divit

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Co si 37letý Adam Smith pamatuje, jeho matka měla v lednici bílou kartonovou krabici. Nikdy o ní nemluvila a on se neptal, co v ní je. Po její smrti ji konečně otevřel a její obsah jej zcela šokoval.