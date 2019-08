Policie dopadla recidivistu. Vloupal se do 16 bytů, spící majitelé nic netušili

Policie v těchto dnech obvinila pětapadesátiletého recidivistu ze série vloupání do 16 bytů v Ostravě a Karviné. Do bytů podle kriminalistů vnikal v době, kdy jejich obyvatelé spali. Novinářům to dnes řekl kriminalista Ondřej Jankůj. Muž podle něj může jít do vězení za krádeže a porušování domovní svobody až na pět let.