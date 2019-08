Násilník na Sokolovsku vnikl do bytu, brutálně napadl majitele

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Třiatřicetiletého muže, který v červnu v Horním Slavkově na Sokolovsku vnikl do bytu, napadl a okradl majitele, nyní poslal soudce do vazební věznice. Hrozí mu až deset let vezení za loupež, porušování domovní svobody, ublížení na zdraví a vydírání.