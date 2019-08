Žalobce chce pro útočníka na Kvitovou přísnější trest

Žalobce chce pro údajného útočníka Radima Žondru přísnější trest, uvedla ČT. Žondra dostal trest osm let vězení, státní zástupce chce podle ČT až dvanáctiletý trest.

Žondru uznal krajský soud v Brně letos v březnu vinným z napadení známé tenistky a za těžké ublížení na zdraví a porušení domovní svobody ho potrestal osmi lety vězení. Žondra vinu popíral. Hrozilo mu od tří do deseti let vězení. Obžaloba se neúspěšně snažila dosáhnout odsouzení za vydírání, pak by mohl trest činit až 12 let. Čin však prvoinstanční soudní senát překvalifikoval.

Podle žalobce se Žondra v prosinci 2016 dostal do prostějovského bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra tvrdí, že v tu dobu byl na stavbě v Napajedlích na Zlínsku. Státní zástupce Ivan Hrazdíra navrhoval dvanáctiletý trest i v závěrečné řeči před brněnským soudem.