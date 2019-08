"Ne krvavému maršálovi!" Vandal poničil sochu Koněva nápisem a rudou barvou

"Zabýváme se tím. Po deváté hodině nám bylo oznámeno, že tu sochu někdo poškodil barvou, takže na místo vyrazili kolegové, kteří to ohledali. Budeme pátrat po zatím neznámém pachateli," sdělil mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Pachatel polil podstavec sochy a na obložení nastříkal nápis "Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme" a letopočty včetně roku 1968.

Kolem Koněvovy sochy panuje kontroverze, v minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů, například loni v květnu jej někdo polil růžovou barvou.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) dnes ČTK řekl, že do 24 hodin bude socha čistá. "Je to další skládačka do série incidentů, které tuto sochu provázejí. Byť jde samozřejmě o vandalství, mám pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení, neboť to, co se děje jen o pár kilometrů dál, na Hradě, logicky vyvolává i tyto rozporuplné reakce. Možná, než začneme pátrat po tom, kdo použil barvy, měli bychom zapátrat a ukázat na toho, kdo zatím nutí svým jednáním Čechy brát do rukou barvy. A možná je už konečně načase začít zcela vážně jednat o přesunu sochy Koněva na zahradu ruské ambasády," dodal.

Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli maršála Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. "V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa," stojí také na desce.

Proti vysvětlující tabulce protestovali čeští komunisté, nelíbí se ani ruskému velvyslanectví.