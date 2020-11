Celníci zadrželi na pumpě u dálnice D1 na Benešovsku dva migranty

Událost se stala v úterý na pumpě na 52. kilometru D1 ve směru na Prahu. Celníci tam na parkovišti kontrolně vážili vozidla, na podezřelé muže je upozornila obsluha čerpací stanice.

Migranti celníkům řekli, že jim je 22 let a jsou už deset měsíců na cestě. Do Evropy se prý dostali přes Turecko, odkud šli pěšky přes Řecko, Albánii, Černou Horu a Srbsko do Maďarska. Odtud se údajně dostali pod návěsem kamionu přes Rakousko do Česka.

"Celníci okamžitě kontaktovali Policii České republiky se žádostí o součinnost. Případ si převzala cizinecká policie," dodala mluvčí.

Podobná událost se stala v září, kdy celníci zadrželi na stejné čerpací stanici dva migranty mířící do Německa. Jeden z nich byl pozitivní na koronavirus.