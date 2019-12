Češka naletěla podvodníkovi na internetu, přišla o 1,6 milionu i pozemky

Seniorka se s dotyčným seznámila přes sociální sítě na začátku roku. "To ji vdovec, který prý žije v Americe, a jeho rodiče pochází z Rumunska, požádal, zda by si k ní nemohl poslat balík s penězi. Pracuje totiž na lodi, která má závažnou poruchu, a není jisté, zda vůbec doplují do určeného cíle," uvedl mluvčí. Balík si měl údajný vdovec později osobně vyzvednout.

Seniorka mu uvěřila a balík si na svoji adresu nechala poslat. V tu chvíli ale začaly nejrůznější potíže. Přepravní společnost odmítala balík dále propustit. Svízel šlo vyřešit uhrazením 5500 dolarů. Po zaplacení však přicházely další požadavky.

"Pojištění proti terorismu činí 4000 dolarů, následný doplatek pojištění je ve stejné výši. Za osvědčení o pojištění se platí 2500 dolarů. Za to, aby balík v Praze nezadrželi, je nutné zaplatit 15.000 dolarů. Potom bylo třeba zaplatit speciální ryté razítko, poplatek za každý den, kdy je balík na skladu přepravní firmy," uvedl mluvčí. Peníze byly údajně potřeba také pro tureckou policii, do jejíž moci se balík dostal za podivných okolností.

Když už podle policie nebyla žena ochotna dále platit a utratila téměř celé úspory, přišel podvodník s tím, že nemusí platit vše. Pomůže prý kamarád, který ale celou sumu nemá k dispozici. "Takto vylákal další tisíce dolarů. Žena jich poslala na různé účty více než 70.000 tisíc, což představuje více než půldruhého milionu korun," uvedl mluvčí.

Když pak seniorka odmítla požadavek na zakoupení letenky, začal jí dotyčný podle policie vyhrožovat. Měla si prý vypůjčit, případně zastavit svůj dům. Žena ho prý chtěla okrást a on ji proto oznámí FBI. "To už byla poslední kapka pro jinak trpělivou žena. Případ tedy oznámila policistům," uvedl Malášek.