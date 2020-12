Iráčan z Česka se zapojil do bojů IS, hrozí mu 20 let vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní zastupitelství podalo obžalobu na občana Iráku za to, že z Prahy odletěl do své vlasti a zapojil se tam do bojové akce i propagandistické činnosti Islámského státu (IS). Za teroristický útok a za účast na teroristické skupině muži hrozí 12 až 20 let vězení a případně i propadnutí majetku. Vyplývá to z obžaloby, kterou ČTK získala. Pražský městský soud se začne případem zabývat v lednu, a to v mužově nepřítomnosti.