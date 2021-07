Kadlec, Kyselý a Rozbořil dostali v kauze Vidkun podmínečné i peněžité tresty

Všem třem uložil i peněžité tresty, nejvyšší dostal Kyselý, a to 2,1 milionu korun. Kadlecovi rovněž zakázal činnost na čtyři roky. Naopak tehdejšího šéfa hospodářské kriminálky Radka Petrůje soud zprostil obžaloby. Soud obžalované odsoudil za vynášení informací ze čtyř z devíti původně žalovaných trestních kauz, jejich ovlivňování se ale neprokázalo.

"Nebylo prokázáno, že by mezi Kadlecem a Kyselým zmiňovaná trestní řízení byla fakticky ovlivněna. Nemáme důkaz o tom, že cílem jednání bylo ve prospěch někoho něco reálně ovlivnit. Racionálně prokázáno je z jádra obžaloby to, o čem Kadlec s Kyselým mluvil," uvedl soudce Martin Lýsek. Poukáza na to , že v případu prohrála hlavně policie - kauza podle soudce ukázala svět obžalovaných, kteří tyto informace využívali pro své účely. "Hlavní bylo být zadobře se skupinou lidí, kteří mě zajistí, kdybych měl problém. Je to jednoznačně prokázána motivace," doplnil soudce.

Rozbořil je odsouzen za podplácení, Kadlec za zneužití pravomocí a Kyselý za účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Podnikatel Kyselý dostal trest 18 měsíců s tříletým podmíněným odkladem a peněžitý trest 2,1 milionu. Kadlec dostal dvouletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky a peněžitý trest 144.000 korun. Žalobce mu navrhoval pětiletý trest vězení. Rozbořilovi soud uložil dva roky s tříletým podmíněným odkladem, zaplatit musí 180.000 korun. Jednání vytýkané Petrůjovi není podle soudu trestným činem.

Podle podané obžaloby Kadlec podnikateli Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení, soud však dvojici odsoudil za jejich jednání ve čtyřech trestních kauzách - tzv. kauza Králík, Kaštilová- Tesařová, kauza olomouckého akvaparku a za případ jezdeckého areálu v Lazcích prověřovaného kvůli možnému dotačnímu podvodu, kvůli kterému je odsouzen bývalý hejtman Rozbořil. "Kadlec Kyselému sděloval reálné postupy policie či státního zástupce, jsou to informace, které měly být utajeny," uvedl soudce Lýsek. Zproštěni jsou naopak z údajného vynášení informací v kauze HC Olomouc, Tesco SW, v tzv. kauze Šternberk a Vocabulario I. a II., podle soudu chybějí v těchto případech důkazy.

Kauza byla postavena důkazně především na odposleších. Zachycují schůzky hlavních aktérů případu v olomouckých kavárnách a restauracích, ale i z kuřárny olomouckého pracoviště GIBS a Kadlecovy kanceláře v budově krajského policejního ředitelství. Právě tam podle žalobců obžalovaní diskutovali o věcech z trestních řízení a předávali si informace či pokyny. Dohromady jde o 130 CD s hodinami záznamů.

Všichni obžalovaní vinu celou dobu popírali. Kadlec tvrdil, že v jeho případě šlo o operativní činnost, při níž naopak získával od podnikatele Kyselého informace. Soud jeho tvrzení neuvěřil. "Ta operativní činnost je pro nás vymyšlený důvod. Předával informace, protože funkce náměstka je do značné míry politická, někdo někoho zná a někdo někoho podpoří. To je svět, ve kterém žil Kyselý a Kadlec," dodal soudce.

Kauza začala 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval v Praze a Olomouckém kraji. Soud jednání otevřel loni v únoru. Kyselý se jich neúčastnil, omlouval se ze zdravotních důvodů. K soudu nepřišel ani dnes.