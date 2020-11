Kvůli konfliktu mezi partnery zemřelo dítě. Otec je souzen za vraždu, hrozí mu výjimečný trest

Událost se stala ve druhé polovině ledna. Policie případ nejprve vyšetřovala jako usmrcení z nedbalosti. Muž kolem pětatřiceti let je obžalovaný z vraždy a dlouhodobého týrání.

"Podstatou věci je usmrcení dítěte, které mělo jeden měsíc, při vzájemném konfliktu mezi partnery a dalšími členy rodiny. Další skutek je spatřován v týrání družky pana obviněného. Dítě zemřelo pádem na tvrdou podložku," řekl novinářům před zahájením hlavního líčení žalobce Milan Richter. Upřesnil, že šlo o pád z okna z výšky zhruba prvního patra.

Žalobce dodal, že v hádce mezi partnery šlo o to, kdo bude dítě vychovávat, kdo jej bude mít u sebe. Podle obžaloby otec miminko upustil úmyslně. "To je ale to, co bude předmětem dokazování a asi největšího sporu, jestli k tomu upuštění došlo úmyslně, ať už formou přímého nebo eventuálního úmyslu anebo jestli to bylo jenom nedbalostně," uvedl státní zástupce.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová veřejnost z jednání vyloučila. Muž je ve vazbě, k soudu jej přivedla eskorta. Obžalovaný vypovídal dopoledne přes dvě hodiny. Státní zástupce ČTK neřekl, zda se muž k činu přiznal. Pokračovat se bude výslechem svědků, kterých na chodbě před jednací síní dopoledne čekalo několik. Další termín jednání je vypsán na 8. prosince.

Událost se stala v neděli 26. ledna večer. Mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová příští den ČTK řekla, že záchranáři předávali dítě v kritickém stavu do nemocnice. Policie pak potvrdila úmrtí.

Muži hrozí za vraždu s rozmyslem až 20 let vězení, případně výjimečný trest, jímž může být v krajním případě i doživotí. Doživotní trest se ale ukládá jen ve výjimečných případech. Krajský soud v Brně trest doživotí naposledy uložil v červenci 2016 Kevinu Dahlgrenovi, který zavraždil čtyři lidi. Druhý nejvyšší je třicetiletý trest, i ten se ukládá výjimečně. Krajský soud naposledy letos v červnu poslal na 30 let do vězení Antonína Štauberta za dvojnásobnou vraždu v Břeclavi.