Kvůli střelbě v třinecké nemocnici policie obvinila dva muže

— Autor: ČTK

Kvůli středeční střelbě v třinecké nemocnici dnes policie obvinila dva muže ve věku 44 a 46 let. Mladšímu z nich hrozí za vydírání a výtržnictví až osm let vězení, zároveň byl podán návrh na jeho vzetí do vazby. Starší muž se podle kriminalistů dopustil nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, hrozí mu až tři roky vězení. Vyšetřován je na svobodě.