Lupič ohrožoval lékárnici injekční stříkačkou. Peníze vrátím, neudávejte mě, prosil

Muž do lékárny vešel v odpoledních hodinách. "Přistoupil k pultu, v ruce držel použitou inzulinovou stříkačku s jehlou směřující k lékárnici a požadoval 2000 korun. Při tom zdůraznil, že má hepatitidu typu C, píchá si drogy a byl by nerad, kdyby musel udělat něco ošklivého. Žena za pultem mu z obavy raději peníze vydala. Muž jí za bankovky poděkoval a prosil ji, aby ho neoznámila na policii, že jí peníze vrátí. Poté z lékárny odešel," uvedla kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Vzápětí po činu začali po pachateli pátrat policisté. "Hledali jsme osobu, která by odpovídala popisu, jenž uvedla lékárnice, a zároveň jsme prověřovali veškeré získané informace. V uplynulých dnech se kriminalistům podařilo totožnost pachatele zjistit," doplnila Kyšnerová.

Muž se podle ní u výslechu na policii k činu přiznal. Policistům řekl, že k loupeži ho přiměla jeho tíživá životní situace.