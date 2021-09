Mladíka v Brně zmlátili tak, že ochrnul, pak ho odhodili v lese. Soud je poslal na 18 let do vězení

Přežil jen díky mobilní aplikaci a pomoci, kterou mu zavolali kamarádi, avšak ochrnul. Výsledek dovolacího řízení ČTK potvrdila Klára Belkovová, mluvčí Krajského soudu v Brně, který se případem zabýval jako první instance. Odůvodnění NS ještě není v plném znění veřejně dostupné.

Dovolání podali všichni čtyři odsouzení, tedy Marek Vejpustek a Patrik Ihm, kteří se na útoku osobně podíleli, Vojtěch Hlavačka, který hlídal a zahlazoval stopy, a Duc Anh Tran, jenž dělal řidiče. Na soud se ale obrátil také tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který nesouhlasil s mimořádným snížením trestu pro Ihma na 11 let vězení. Sazba přitom začíná na 15 letech. Ani státní zastupitelství však podle Belkovové se svým podnětem neuspělo.

Nejvyšší, osmnáctiletý trest dostal Vejpustek. Hlavačka si má odpykat sedm let, Duc Anh Tran si vyslechl devítiletý trest.

Napadení se odehrálo v únoru 2019, podle verdiktu si muži ve věku 19 až 24 let čin dopředu naplánovali, rozdělili si role a vytipovali místo. Obětí byl mladý Vietnamec, kterému se přezdívalo Milan. Mladíci ho podle obžaloby vylákali z domu v Žabovřeskách pod záminkou obchodu s tabákem do vodních dýmek. Surově jej napadli baseballovou pálkou, útočili i na hlavu. Poté ho naložili do auta a odvezli do lesa u Bílovic nad Svitavou. Tam jej opět napadli, zdrogovali a nakonec ponechali svému osudu a odjeli i se 140.000 korunami, které měl Vietnamec přichystané na nákup tabáku.

Mladík přežil díky sdílené poloze přes mobilní aplikaci, s jejíž pomocí ho našli jeho kamarádi. Okamžitě přivolali pomoc. Lékař jej na místě intenzivně resuscitoval. Muž utrpěl těžká zranění včetně tříštivých zlomenin a otoku mozku. Zůstal ochrnutý na vozíku. Dříve netrestaní mladíci se k činu doznali. Navzájem na sebe svalovali hlavní díl viny. Podle obhajoby neměli v úmyslu známého usmrtit, ani nebyli srozuměni s tím, že by mohl na místě zemřít.