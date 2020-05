Muž dostal u soudu podmínku za přípravu vraždy manželky

Muže loni v listopadu zadržela policie ve fakultní nemocnici v Plzni, kam přijel na kole vyzbrojen šesti noži za svou manželkou, která na ortopedii sloužila jako zdravotní sestra noční službu. Muž ji podezíral z nevěry s budoucím sanitářem, s nímž byla ve službě. Podle obžaloby ženě i jejímu údajnému milenci cestou do nemocnice opakovaně po telefonu vyhrožoval zabitím.

Soud muži dnes udělil tříletý trest odnětí svobody s pětiletou zkušební lhůtou a nařízeným dohledem. Státní zástupce, který podmíněný trest navrhoval, i obžalovaný se vzdali práva na odvolání, sdělila dnes ČTK mluvčí soudu Lucie Jíchová.

Muž podle obžaloby nejdříve loni 22. listopadu večer svou ženu kvůli její údajné nevěře s kolegou ze zaměstnání osočil a fyzicky napadl. Když o dva dny později zjistil, že s kolegou žena slouží noční službu, dal si doma do batohu pět kuchyňských nožů a za opasek si připevnil nůž, se kterým chodil do lesa, nechal bez dozoru šestiletého syna a na kole se vydal do sedm kilometrů vzdálené nemocnice. Po cestě opakovaně telefonoval manželce, vyhrožoval jí i jejímu domnělému milenci zabitím a popisoval způsoby, jak to udělá, stojí v obžalobě. V nemocnici ho zadržela přivolaná policejní hlídka. Dechová zkouška u něj ukázala 1,14 promile alkoholu.

Muž se ke skutku přiznal. Nikoho ale podle svých slov nechtěl zabít ani nikomu ublížit. Řekl, že chtěl jen vystrašit a ponížit manželku, aby se vyřešily jejich rodinné spory.