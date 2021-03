Muž dostal za týrání partnerky a její 11,5 roku

Muž si trest odpyká za pět trestných činů, soud mu ukládal trest v sazbě pěti až 12 let. Zohlednil přitom i jeho trestní minulost, muž byl již odsouzen za loupežnou vraždu na své matce.

Holajna vrchní soud poslal do vězení za týrání svěřené osoby, pokus znásilnění, týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání a ohrožení výchovy dítěte. "Trest není nepřiměřeně přísný. Z našeho pohledu krajský soud citlivě vymezil problematiku výše trestu," uvedl předseda senátu Vladimír Hendrych.

Podle obžaloby muž napadal během února až srpna roku 2019 svou partnerku i její nezletilou dceru, která se navíc svěřila s nevhodným jednáním, kterého se obžalovaný vůči ní dopouštěl v době nepřítomnosti matky. Popisovala, jak byl vůči ní hrubý a jakých sexuálních aktivit se vůči ní dopouštěl. Podle znalců je výpověď obou poškozených věrohodná, nezjistili přitom, že by nezletilá dívka byla k výpovědi naváděna. "Nemáme pochybnosti o tom, že ani jedna z nich si nevymýšlí," podotkl soudce Hendrych. Dodal, že jejich výpovědi mají oporu i v dalších důkazech.

Podle obhajoby nebyl provedeno řádné dokazování, obhájkyně požadovala například výslech učitelek z mateřské školky, které s dívkou byly v kontaktu, a přitom podle obhájkyně žádné změny nepoznaly. Obhajoba také brojila proti výši trestu. "Jsem nevinný. Netvrdím, že náš vztah byl bezproblémový, ale neústil k nějakému násilí a už vůbec ne vůči její dceři, kterou jsem považoval za svou," uvedl dnes prostřednictvím videokonference Holajn.

Muž byl již v roce 2004 odsouzen ke 13,5 rokům za loupežnou vraždu v Ostravě, které se dopustil na své matce. Tehdy dvacetiletý Holajn na matku zaútočil v lednu 2004, když se vracela z práce. Předem se vybavil kuchyňským nožem, kterým matce zasadil devět ran do hrudníku a další do krku, tváře či ruky. Žena na místě zemřela. Podle soudu mladík, který byl v době vraždy ve stavu těžké opilosti, odešel po činu do restaurace, kde prohledal matčinu kabelku.