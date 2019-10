Muž se přiznal ke znásilnění holčičky (5), skončil ve vazbě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soud v Ústí nad Orlicí dnes odpoledne poslal do vazby třiatřicetiletého muže, kterého policie obvinila ze znásilnění dítěte. Muž se k činu doznal. Do vězení by tak mohl jít na pět až 12 let.