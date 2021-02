Muž ukradl z auta podle policie 125 kilo klobás a sádlo

Muž se podle policistů ke všemu přiznal. Postupně se kromě aut vloupal do skladu firmy, sklepů, či garáže. Například při vloupání do garáže v Ostravě si nejprve vytvořil ve zdi otvor. Tím se dostal dovnitř, kde ukradl vrtačku. "Na svědomí má mít také vloupání do několika vozidel. Z těch bral vše, co tam našel, například přenosný reproduktor, notebook či skládací hliníkový žebřík," řekla mluvčí.

Dodala, že před Vánocemi ho potkalo v jednom z aut překvapení v podobě klobásek a jiných uzenin. "Ukradl celkem 125 kilogramů klobásek, 50 kusů balení sádla a jiných uzenin," uvedla Michalíková.

Kriminalisté muže obvinili z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. S ohledem na to, že se zločinů dopustil za nouzového stavu, může ve vězení strávit až osm let.