Muž z Ostravska se vydával za člena IS a vyhrožoval bombou

Ve vězení může za vyhrožování teroristickým trestným činem strávit až 12 let. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

"Podle závěrů kriminalistů muž dne 19. dubna opakovaně telefonoval na tísňové linky 112 a 158. Při hovorech se vydával za příslušníka Islámského státu a vyhrožoval bombovým útokem vůči několika prodejnám jednoho obchodního řetězce v ostravské aglomeraci," uvedla mluvčí.

Už během anonymních hovorů se kriminalistům pdole ní podařilo určit možné místo výskytu podezřelého. Vyslaná hlídka na místě podezřelého zajistila. "Dechová zkouška u muže vykázala hodnotu kolem jednoho promile," uvedla Jiroušková. S ohledem na právní kvalifikaci si případ převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Souběžně s pátráním po oznamovateli policisté prověřovali určené obchody. Na opatření se podílela stovka policistů. Do akce se zapojili speciálně vycvičení psi i policejní pyrotechnici. "Přijatá opatření se dotkla téměř dvacítky obchodů v rámci celého Moravskoslezské kraje. Několik stovek osob muselo být evakuováno a občané neměli možnost vstupu do příslušných obchodů, popřípadě do celých objektů, ve kterých se tyto prodejny nacházely," popsala mluvčí opatření. Dodala, že při prohlídkách policisté žádné výbušniny nenašli.