Muž z Ostravy se ze zahrady pokusil ukrást bazén. Napuštěný

Muž byl podle policie v minulosti už devětkrát odsouzen. Sérii vloupání převážně v zahrádkářských koloniích zahájil údajně v polovině července. Policisté jej pak přistihli v těchto dnech přímo při činu.

"Celkem jsme mu prokázali devět vloupání jak do chatek v zahrádkářských kolonií, tak do rodinných domů. Odnášel si vše, co se dalo zpeněžit, například hliníkový žebřík, kovový kulatý gril či nářadí. Dokonce v jednom případě se měl pokusit odcizit kulatý bazén o průměru zhruba 3,5 metru. Nejdříve měl vypustit vodu a poté se pokusit bazén rozložit. Z důvodu jeho rozměrů a váhy se mu to však nakonec nepodařilo a tak odešel s prázdnou," uvedla mluvčí.

Celkem majitelům způsobil škodu okolo 140.000 korun. Obviněn byl z krádeže a porušení domovní svobody. V případě prokázání viny hrozí muži až pětileté vězení.