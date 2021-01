Muž z Uherského Hradiště ohrožoval sousedy i policisty nožem

Mladík podle ní koncem loňského prosince a počátkem letošního ledna postupně vhodil sousedce do schránky tři dopisy s výhrůžkami, že ji zabije, zmrzačí, shodí ze schodů nebo propíchne nožem. Důvodem bylo podle zjištění policie to, že ho žena jako domovnice napsala na úklid a vyvezení popelnic. "Kromě toho minulý týden kopal do dveří dalších sousedů, v ruce při tom držel nůž a vykřikoval, že je rozpáře. Pak se s nadávkami vrátil zpět do svého bytu," uvedla mluvčí.

Sousedé vzápětí po incidentu zavolali policii. "Přivolaná hlídka následně zazvonila na dveře bytu agresora. Ten zpočátku neotevíral, ale po několika výzvách od zasahujících policistů nakonec otevřel. V ruce držel nůž s dlouhou čepelí. Policisté ho proto pod hrozbou namířenou střelnou zbraní vyzvali, aby nůž pustil na zem. Mladík uposlechl a hlídka jej okamžitě zadržela," doplnila Kyšnerová.

Případ policisté vyšetřují pro trestný čin nebezpečného vyhrožování, za který muži hrozí až tři roky vězení. Soud rozhodl o umístění podezřelého do vazby.