Muži, který bojuje na Ukrajině v řadách separatistů, vyměřil soud 20 let vězení

Verdikt není pravomocný, státní zástupce i Polákův obhájce se proti němu ještě v jednací síní odvolali. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Podle soudkyně Hany Chaloupkové není nikde zadokumentováno, že by Polák skutečně kohokoli zabil, z důkazů navíc podle ní vyplynulo, že se Polák rád chlubí. Tvrzení o zastřelení čtyř lidí také podle ní nebylo součástí usnesení o zahájení trestního stíhání, Poláka za něj tak nyní ani nelze odsoudit.

Polák podle státního zástupce Marka Bodláka odjel v prosinci 2016 z Prahy na území ovládané vojensky organizovanými jednotkami takzvané Doněcké lidové republiky. Nechal se vyzbrojit a vystrojit a začal plnit vojenské úkoly. Aktivně se také zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám v řadách takzvané republikánské gardy. Nejprve působil jako odstřelovač a později jako velitel čety.

Podle Bodláka muž v boji usmrtil nejméně čtyři lidi. "On toto sám ve svých vyjádřeních uvedl," řekl v březnu žalobce. Trestné činnosti se Polák podle obžaloby dopouštěl nejméně do zahájení trestního stíhání, tedy do konce března 2020. Žalobce ale dnes podotkl, že se Polák zapojil i do aktuálních bojů při ruské invazi na Ukrajinu.

Polák čelí obžalobě z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. České právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. Pokud by byl muž v budoucnu dopaden a předán do Česka, může požádat o nové projednání případu. V novém řízení ho soudy nesmějí potrestat přísněji než napoprvé.

Podle Chaloupkové je alarmující, že lidé jsou schopni bezmezně věřit nějaké myšlence, aniž by se nad ní zamysleli. "Chtělo by to lidi nutit, aby více pochybovali o tom, co si kde přečtou, protože život takového toho stáda, které něčemu věří, je potom velmi snadno ovladatelný a velmi snadno zneužitelný," řekla soudkyně.

Podle ní jsou právě i někteří lidé, kteří bojují na Donbasu, pod vlivem propagandy. "A je jedno, které mocnosti. Je hrozné, když člověk jenom proto, že něčemu bezmezně věří, je schopný zabíjet jiného člověka, brát někomu život, brát někomu domov. V tomhle shledáváme tento typ trestné činnosti jako velmi nebezpečný," dodala Chaloupková.

Bodlák pro Poláka žádal trest 23 let vězení. Jeho jednání bylo podle něj prokázáno jak komunikací na facebooku, tak i podpůrně výpověďmi svědků. Obhájce, kterého Polák dostal přiděleného soudem, naopak žádal zproštění svého klienta.

České soudy už řešily více případů spojených s boji na Ukrajině. Za boj v jednotkách separatistů například uložil pražský městský soud v únoru dvacetiletý trest vězení Pavlu Botkovi. Muž působil podle obžaloby ve vojenské struktuře separatistů na různých pozicích. V srpnu 2019 při konání pravidelné ozbrojené hlídky v jižní části fronty směrem na Mariupol šlápl na protipěchotní minu. Přišel kvůli tomu o nohu.