Nemocnice varuje: Podvodníci v Brně vybírají peníze na boj s koronavirem

Nemocnice obyvatele varuje. "Nikdo by neměl dávat žádné peníze do kasiček podomním obchodníkům. O žádné takové spolupráci nevíme a rozhodně bychom ani nikdy nic podobného nechtěli," řekla Lipovská. Podle ní se nemocnici ozývají lidé, kteří chtějí finančně pomoci. "S těmi se domlouváme na dalších postupech, které máme pro tyto případy stanovené. Příkladem je darovací smlouva," uvedla Lipovská.

Zároveň upozornila na to, že je v nemocnici otevřený jediný vchod pro veřejnost, a to z Pekařské ulice do takzvané Hansenovy budovy. Imobilní pacienti a zdravotně a tělesně postižení (ZTP) mohou přijíždět autem vjezdem z Mendlova náměstí. "Veřejnost by měla do nemocnice chodit jen v nejakutnějších případech," řekla Lipovská. Nemocnice také zřídila v lékárně výdejní okno do Pekařské ulice.

V krajských nemocnicích v Břeclavi, Znojmě a Kyjově pracovníci začali měřit teplotu návštěvníkům při vstupu do areálu, řekl ČTK krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO). Pokud mají 38 stupňů, jdou na další vyšetření ve zvlášť vyčleněných prostorách. "Ve Znojmě a Břeclavi pomáhají medici z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v Kyjově dobrovolní hasiči. Mediky v tomto týdnu nově využijí i nemocnice ve Vyškově a Ivančicích, fakultě za to velmi děkujeme," uvedl Vojta.

Podle něj začaly některé nemocnice dělit týmy na vybraných odděleních, aby se minimalizovalo riziko nákazy mezi personálem. Podle posledních údajů je v kraji 35 nakažených koronavirem, v České republice pak přes 464 případů.