Olympijský šampion z Nagana Čechmánek dostal za podvod podmínku

Další části obžaloby, podle níž způsobil další škodu asi za čtyři miliony korun, ho soud zprostil. Čechmánek se zadlužil při podnikání. Podle žalobce si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Jednapadesátiletý Čechmánek vinu dlouhodobě popírá, hrozí mu až osm let vězení.

Čechmánek rozhodnutí soudu nekomentoval. Obhájce Tomáš Štípek, který pro svého klienta žádal zproštění obžaloby, řekl, že si ponechávají lhůtu pro případné podání odvolání. Ponechal si ji také státní zástupce Petr Matoušek, který Čechmánkovi navrhoval až čtyřletý nepodmíněný trest. V minulosti krajský soud Čechmánka obžaloby z podvodu třikrát zprostil, vrchní soud mu však po odvolání žalobce věc vždy vrátil k novému projednání.

Podle dnešního rozsudku se olympijský vítěz z Nagana podvodu dopustil v roce 2013, a to především v souvislosti se stavbou minipivovaru ve Zlíně a přestavbou bytového domu v Holešově. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Na základě smluv odebíral služby, stavební materiál a bytové nebo restaurační vybavení.

Na podnikání si Čechmánek půjčoval peníze od známých, měl úvěry u bank. Jeho dluhy dosáhly desítek milionů korun. Minipivovar s restaurací ve Zlíně po roce fungování zavřel, přestavbu domu v Holešově nedokončil. Koupil i bývalý domov důchodců v Prostějově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a Čeladné. Od roku 2013 byl v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.

Už dříve Čechmánek uvedl, že neměl důvod nikoho okrást a nikdy nepřemýšlel nad tím, že by se chtěl na někom obohatit. Podle znalce z oboru ekonomiky převyšoval Čechmánkův majetek hodnotu jeho závazků. Veškeré dluhy, které vznikly při jeho podnikání, tedy byl podle znalce schopen uhradit.

Krajský soud Čechmánka v minulosti třikrát obžaloby z podvodu zprostil, nepodařilo se podle něj prokázat, že by měl v úmyslu obohatit sebe či někoho jiného. Rozsudek trestního senátu vedeného Radomírem Koudelou však dvakrát zcela a naposledy částečně zrušil olomoucký vrchní soud a vrátil věc k projednání do Zlína, kde se nyní kauzou zabýval trestní senát Pavla Dvorského. Podle vrchního soudu obžalovaný minimálně od března 2013 neměl volné finanční prostředky, z nichž by mohl hradit své závazky. Jeho možnost nakládání s majetkem pak podle odvolacího soudu výrazně limitovala zástavní práva u bank.