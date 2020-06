Pokus o vraždu autem v Brně. Muž si přísný trest odpyká, potvrdil soud

Muži hrozilo deset až 18 let. "Trest je uložen při spodní hranici trestní sazby, nejde o trest nepřiměřeně přísný," uvedl předseda senátu Jiří Zouhar. Poukázal i na to, že činu se muž dopustil v době podmíněného propuštění za předchozí trestný čin loupeže. "Svým nelogickým jednáním zkazil život sobě i poškozenému a jeho rodině. Vůbec nebylo potřeba řešit situaci tímto způsobem," doplnil soudce.

Flodr dnes svého činu u soudu litoval. "Nechtěl jsem nikomu ublížit a už rozhodně ne zavraždit. Je mi to líto," uvedl Flodr. Podle jeho obhájce se jeho tvrzení o snaze muže zastrašit nepodařilo vyvrátit, a žádal proto změnu právní kvalifikace. "Klasifikace pokusu vraždy je mimořádně přísná a nemá opodstatnění. Trest je také nepřiměřeně přísný. Obžalovaný skutek spáchal ve stavu silného psychického rozrušení, projevil lítost i snahu o nápravu," uvedl obhájce.

Podle žalobce je však naopak pokus vraždy zcela namístě, stejně jako výměra trestu. "Jednání, kterého se dopustil, je z lidského hlediska nepochopitelné. Zkazil život náhodnému kolemjdoucímu, mladému člověku, který bude za toto jednání pykat celý život," řekl ČTK státní zástupce Jaroslav Kouřil. S jeho názorem se shodli i soudci.

Incident se odehrál loni na přelomu dubna a května v Chrlicích. Flodr po hádce s přítelkyní sedl do auta, projížděl ulicí a po cestě zachytil zrcátkem od auta poškozeného. Ten na něj začal gestikulovat, Flodr se s vozidlem otočil a muže v protisměru srazil. Podle svědků do něj narazil v plné rychlosti. Sraženému mladému muži se první pomoc snažili poskytnout svědci i lidé z projíždějícího vozidla. Podle znalců utrpěl mnohačetná zranění včetně prasklé lebky, do nemocnice byl převezen v kritickém stavu. Flodr z místa činu poté ujel, policisté jej našli podle kamerových záznamů až zhruba dva měsíce po nehodě.