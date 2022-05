Policie obvinila dva muže z podvodu při nákupu antigenních testů za 8,5 mil.

Vzhledem k tomu, že se případ stal v době trvání nouzového stavu, hrozí dvojici vyšší trest, a to až osmiletý pobyt za mřížemi. Stíháni jsou na svobodě. Policisté se zároveň nyní obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže, který by k případu mohl poskytnout informace, informovala dnes ČTK mluvčí olomoucké policie Petra Vaňharová.

Muže ve věku 46 a 64 let obvinili policisté již loni v listopadu, k případu poskytli informace až dnes. "Ti měli jakožto údajní zástupci nejmenované firmy objednat v březnu 2021 od olomoucké společnosti antigenní testy v hodnotě 8,5 milionu korun. Zhruba po týdnu od učiněné objednávky došlo v areálu skladu olomoucké společnosti k předání zdravotnického materiálu. Tomu měl být přítomen mladší z mužů, který na místě uhradil zálohu ve výši 250.000 korun," uvedla policejní mluvčí.

Objednávku následně převezla přepravní společnost na jiné místo v České republice. "Zbylou fakturovanou částku dodavatel, i přes značné urgence, neobdržel a odběratel s ním přestal zcela komunikovat," doplnila policejní mluvčí.

Kriminalistům se podařilo v souvislosti s případem zajistit videozáznam, na kterém je zachycen neznámý muž, který by svojí svědeckou výpovědí mohl značnou měrou přispět k objasnění dané věci. Podle zjištěných informací by se mohl pohybovat po celé republice. Policisté se proto dnes obrátili s žádostí o pomoc na případné svědky, kteří by muže z videozáznamu poznali nebo by disponovali informacemi ohledně jeho totožnosti, aby se obrátili na bezplatnou telefonní linku 158.