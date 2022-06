Policie řešila loni 2200 trestných činů spáchaných na seniorech

Ročně dojde ke zhruba dvou stovkám úmyslných ublížení na zdraví a několika desítkám případů týrání a domácího násilí. Údaje dnes v Praze v diskusi o problému násilí na seniorech představila Markéta Sailer z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Podle expertů na problematiku stárnutí se však na policii obrátí jen malá část obětí vyššího věku. Na 15. června připadá světový den proti násilí na seniorech.

V roce 2019 policie řešila 3294 trestných činů vůči lidem nad 65 let. Krádeží bylo přes 2000. Úmyslné ublížení na zdraví se týkalo 190 případů a domácího násilí, tedy týrání svěřené osoby či ve společné domácnosti, pak 48 případů, uvedla Sailer. V covidových letech skutků ubylo. Méně bylo krádeží, více naopak ublížení. V roce 2020 vnitro evidovalo 2251 trestných činů vůči lidem nad 65 let, z toho asi 1400 krádeží, 232 úmyslných ublížení na zdraví a 47 týrání. Loni bylo kauz 2181, z toho zhruba 1100 krádeží, 221 ublížení a 39 týrání. Za prvních pět letošních měsíců lidé ohlásili na 500 krádeží, 99 případů ublížení a 25 případů týrání. "Někdo by mohl říct, že takový počet není vysoký. I kdyby to bylo jen v jednom případě, tak je to špatně," uvedla Sailer.

Podle socioložky Marcely Petrové Kafkové v dřívějším výzkumu 70 procent dotazovaných pečovatelů a pečovatelek domovů pro seniory zmínilo, že byli svědkem špatného zacházení s klienty. "Na každý případ, oznámený v domově seniorů, připadalo 24 neoznámených. V domácím prostředí by situace mohla být ještě horší," míní Petrová Kafková.

Podle Jana Lormana z organizace Život 90 mají špatné zacházení na svědomí často blízcí či pečovatelé. Staří lidé kauzy nehlásí z obavy, že by se tak jejich situace mohla ještě zhoršit. Pokud je týrají jejich potomci, berou to jako své rodičovské selhání. Často si také myslí, že si takový přístup něčím zasloužili, popsal Lorman. Lidé v tísni mohou zavolat zdarma na krizovou linku Senior telefon s číslem 800 157 157.

Seniorské oběti podle expertů čelí omezování, zanedbávání, fyzickému i psychickému násilí, zesměšňování, vydírání či výhrůžkám. Právnička z kanceláře ombudsmana Tereza Hanelová podotkla, že špatné zacházení často trestný čin není. Nedá se tak postihovat. V zákoně o sociálních či zdravotních službách tento přestupek chybí, dodala právnička.

Na výskyt zneužívání a špatného zacházení s lidmi nad 60 let se zaměří nový výzkum. Podle Petrové Kafkové jiné studie ukázaly, že násilí vůči lidem vyššího věku bývá nejčastěji psychické a citové, poté ekonomické.

Změny chce prosadit nová iniciativa #respektujistari. Vyzvala vládu k zavedení modelu pro podávání stížností v sociálních službách, stanovení přestupku špatného zacházení v právním řádu i k osvětě.