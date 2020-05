Policie se musí znovu zabývat kauzou Kramného. Problémem jsou posudky

Podle dnešní tiskové zprávy na webu europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) vydalo Krajské státní zastupitelství v Ostravě vydalo rozhodnutí o obnovení řízení v případu Petra Kramného. Stát se tak mělo na základě nových skutečností, předně prokázání faktu, že znalecký ústav, který zpracoval posudky o vraždě elektrickým proudem, nikdy nebyl oficiálně registrovaný a v současné době už neexistuje.

Petr Kramný byl odsouzen na 28 let odnětí svobody za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Vinu však od začátku popírá. Soud ho odsoudil na základě nepřímých důkazů. Naděje svitla i pro lékařské znalce Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří dostali za své posudky 2 roky podmínku a 5 let zákaz činnosti.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě svým přípisem dnes advokátce Petra Kramného Janě Rejžkové sdělilo, že uložilo podřízenému Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě „zabezpečit pokračování v původně konaném, nyní pravomocně odloženém prověřování věci, a to s cílem doplnit stávající důkazy o další, v úvahu ještě přicházející indicie“.

„Revizní znalecký posudek v kauze Petra Kramného vypracovalo Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, které nikdy nebylo jmenováno ministerstvem zdravotnictví a tento znalecký ústav nikdy nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR, což jsou dvě zcela základní podmínky, aby nějaká instituce vůbec posudek mohla udělat,“ konstatuje europoslanec Zdechovský, který se v kauze dlouhodobě angažuje a inicioval i prověření ústavu.

„Znalecký posudek v trestní věci Petra Kramného byl teprve třetím znaleckým posudkem, který tento vlastně oficiálně neexistující znalecký ústav vypracoval. Zároveň také prvním, kde byla horní trestní sazba větší jak 5 let. Posudek ani neobsahoval znaleckou doložku a byl oražen znaleckou pečetí zcela jiného znaleckého ústavu. To na celý případ vrhá úplně nový pohled,“ říká Zdechovský.

Lidovecký europoslanec si je podle svých slov jistý, že Kramného kauzu půjde zařadit mezi nejspornější případy v polistopadové historii. „Samozřejmě netvrdím, že je Kramný zcela nevinný, je ale jisté, že Monika a Klára Kramných zřejmě nezemřeli tak, jak je uvedeno v rozsudku soudu,“ dodává Zdechovský s tím, že pravou příčinu smrti už teď pravděpodobně nebude možné zjistit.