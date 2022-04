Policie vyšetřuje případ týrání dítěte, obvinila matku a jejího přítele

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje o případu informovalo na webu. Dítě bylo ve vážném stavu předáno do péče lékařů, v současné době je při vědomí a mimo ohrožení života.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání matky dítěte a jejího přítele, který za nimi docházel. Podle šetření měli oba po dobu minimálně několika týdnů trestat dítě nepřiměřenými fyzickými tresty. "V době, kdy měl muž svěřené dítě, trestání pak vyvrcholilo až v těžké ublížení na zdraví," uvedla policejní mluvčí Eva Prachařová.

Soud na žádost státního zástupce rozhodl o vzetí obou dospělých do vazby. Matka byla obviněna ze zločinu týrání svěřené osoby, její přítel navíc ze zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví. "Ženě hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 8 let, muži pak 5 až 12 let," dodala Prachařová.