Pozor při nákupu mobilu. Celníci zabavili padělané smartphony, škoda za 6 milionů

Odhadovaná škoda majitelům ochranných známek byla předběžně vyčíslena na téměř šest milionů korun, informovala dnes na webu celníků jejich pražská mluvčí Ivana Kurková.

Telefony odhalili celníci v dodávce, ve které jela čtveřice Rumunů. Tři muži a jedna žena ve věku od 36 do 54 let měli namířeno do Německa, Českem pouze projížděli.

"Kontrolou zavazadlového prostoru vozidla bylo zjištěno, že se po obou stranách vozidla v konstrukčních dutinách nachází krabice plné mobilních telefonů iPhone a Samsung a nabíjecích kabelů," popsala Kurková. Další telefony byly v taškách pod poslední řadou sedaček a také v přívěsném vozíku. Jednotlivé tašky byly navíc popsány jmény a názvy německých měst.

Nikdo z posádky kontrolovaného vozu neměl k telefonům doklady. Navíc vzhledem ke způsobu přepravy a balení vyvstalo podezření, že jde o falzifikáty. V případě 64 zabavených iPhonů 11 Pro Max se podezření potvrdilo. V případě 77 přístrojů Samsung S20 Ultra 5G je to podle celní správy pravděpodobné vzhledem k nedokonalému zpracování a barvám krytů.

"S blížícími se vánočními svátky by si měla veřejnost dávat pozor, kde zboží nakupuje, určitě se vyplatí kupovat ho v autorizovaných prodejnách," varovala Kurková. První indicií nasvědčující tomu, že jde o falzifikát, bývá podezřele nízká cena.