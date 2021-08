Řidič dodávky při ujíždění policistům havaroval, ve voze převážel desítky migrantů

Řidič nezastavil krátce po čtvrté hodině ranní při dopravní kontrole na čtvrtém kilometru D1 ve směru na Prahu a ujížděl do hlavního města. Do jeho pronásledování se zapojilo několik policejních hlídek včetně pohotovostní motorizované jednotky. Dodávka projela přes ulici 5. května a Nuselský most dál až do Argentinské ulice v Holešovicích, kde auto prorazilo závoru u areálu jedné z firem a havarovalo po najetí na kmen stromu.

"Ihned po nehodě začal řidič z místa utíkat a spolu s ním i přibližně 30 migrantů, kteří se ukrývali v nákladovém prostoru," popsal mluvčí.

Policistům se krátce poté podařilo chytit 23 pasažérů, dalších šest pak odhalili piloti vrtulníku Letecké služby v hustém porostu na konci areálu.

"Tyto migranty si na místě převzali policisté z cizinecké policie, kteří budou nyní zjišťovat, zdali mají zažádáno o azyl v některé ze sousedních zemí a jakým způsobem se do České republiky dostali," doplnil Hrdina.

S mužem zadrženým dopoledne ve Stromovce zahájila policie trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V základní sazbě mu hrozí maximálně dva roky vězení. Pokud by se ale prokázalo, že migranty převážel za úplatu nebo jako člen organizované skupiny, zvýší se horní hranice sazby na pět let.