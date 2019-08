Uprchlému Čechovi neudělala Afrika dobře. Musel se vrátit, už je za mřížemi

"Zadržení hledaného muže představuje pro vysočinské policisty velký úspěch, neboť mezi Českou republikou a Tanzanii není uzavřena žádná mezinárodní dohoda o vydávání stíhaných nebo odsouzených osob," uvedla Čírtková.

Zadržený muž byl v Česku odsouzen za vydírání k tříletému nepodmíněnému trestu. Kriminalisté z Vysočiny proti němu navíc vedli další trestní řízení kvůli podvodu v řádu desítek milionů korun. Vyšetřování bylo letos v březnu ukončeno návrhem na podání obžaloby.

Muž, na kterého byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz, se dosud skrýval před vězením v Africe. Kriminalistům se podařilo získat informace, že se kvůli zhoršenému zdraví chystá k návratu do Česka. To se potvrdilo a muž byl po zatčení na ruzyňském letišti eskortován do pankrácké věznice.