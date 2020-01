Útok na kadeřnici v Hořicích zůstává záhadou, policie má několik verzí

"Jakoukoli z prověřovaných verzí není možné stále vyvrátit, nebo potvrdit. Stejně tak nelze komentovat jakoukoli informaci, která vyzdvihuje, nebo naopak potlačuje kteroukoliv z prověřovaných verzí. Součástí práce bude získání vysvětlení od osob, které měly nebo by mohly mít s prověřovanou událostí jakoukoliv souvislost," uvedla pro ČTK Vlčková.

Vrchní soud v Praze loni na jaře pravomocně zprostil Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Předtím soudy mladíka dvakrát poslaly do vězení. Nečesaný vinu od začátku odmítal. "Pro nás to znamenalo pokračování ve vyšetřování s cílem zjistit jiného pachatele," řekla dnes ČTK Vlčková.

V kauze plné zvratů, kterou soudy řešily šest let, lze s jistotou říci jen to, že neznámý útočník napadl kadeřnici v provozovně v Hořicích 21. února 2013 těsně před koncem pracovní doby. Kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a víc než 10.000 korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice

Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později, také v jednací síni v jeho přítomnosti, jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.

Krajský soud v Hradci Králové postupně vynesl pět rozsudků, Nečesaného nejprve opakovaně poslal do vězení, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu jej dvakrát zprostil viny. Vrchní soud rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání a i druhou změnu soudního senátu. Nečesaný ale podal stížnost, které Ústavní soud vyhověl a změnu senátu zrušil. Poté už vrchní soud zprošťující rozsudek potvrdil. Nejvyšší státní zástupce poté nevyhověl s dovoláním Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které se s rozsudkem neztotožňovalo a navrhovalo obrátit se ještě na Nejvyšší soud.