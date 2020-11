Vzpoura ve věznici na Mostecku kvůli koronaviru: Případ vyšetřuje policie

Vězni se vzbouřili kvůli nepodloženým informacím o nemoci covid-19, situaci se podařilo uklidnit. Zásahová jednotka bělušické věznice je stále v pohotovosti, informovala dnes ČTK mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

"Vzhledem k tomu, že jsme na počátku šetření nebudeme sdělovat bližší informace," uvedla policie. Protestů se účastnilo zhruba 400 vězňů, v zařízení v Bělušicích je v současné době jeden nakažený vězeň.

V souvislosti s nepokoji ve věznici v Bělušicích jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vzpoura vězňů. Organizátorům hrozí dalších 10 let za mřížemi. Vzhledem k tomu, že jsme na počátku šetření nebudeme sdělovat bližší informace. #policieulk — Policie ČR (@PolicieCZ) November 1, 2020

"Případné tresty budou výsledkem vyšetřování. Obecně k trestům pro vězně, kteří poruší řád ve věznicích mohu říci, že je obvykle čeká kázeňský trest. Kázeňské tresty pak mohou mít vliv na rozhodování soudu při žádosti vězňů o podmínečné propuštění," řekla Kučerová. Při zásahu podle ní nepřišel nikdo k úrazu.

Jak protesty vypadaly, nechtěla mluvčí komentovat. "Zatím nebudeme z taktických a bezpečnostních důvodů podrobnosti sdělovat," dodala Kučerová.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR.

Do věznic a detenčních ústavů nesmí od 23. října návštěvy. Vláda je zakázala kvůli šíření nákazy koronaviru a opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu. Návštěvy odsouzených byly zakázány i na jaře. Vězňům tehdy bylo umožněno více telefonovat s příbuznými a změnil se také systém doručování balíků.