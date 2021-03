Za ubodání spolubydlícího hrozí muži výjimečný trest

Událost se odehrála loni 23. srpna v panelovém domě v Mladé Boleslavi. Rác se podle obžaloby v noci pohádal se svým spolubydlícím, který ho praštil do oka. Obžalovaný si poté došel ke kuchyňské lince pro nůž a přítele pobodal a pořezal na hlavě, obličeji, krku a ramenech. Muž na následky zranění zemřel.

Rác vypověděl, že spolu se svým spolubydlícím popíjeli doma pivo, poté se vydali na diskotéku, kde si dali ještě několik skleniček tvrdého alkoholu. Po návratu do bytu ho přítel hodil na postel, škrtil ho a dal mu ránu do oka. "Vůbec si nevzpomínám, proč jsme se hádali," prohlásil. Ve své dřívější výpovědi na policii však uvedl, že se konflikt týkal dcery jeho spolubydlícího, která s nimi trávila večer a později zůstala sama na diskotéce.

Rácovi podle jeho výpovědi následně "přeskočilo". Vzal kuchyňský nůž a spolubydlícího několikrát bodl. Když si uvědomil co udělal, šel na chvíli na vzduch před dům. "Vyčítal jsem si to hrozně," uvedl. Protože si zapomněl klíče, chvíli mu trvalo, než se dostal zpět do bytu. Vevnitř zjistil, že je jeho přítel už mrtvý.

Rác u středočeského krajského soudu uvedl, že s obětí bydlel rok, nikdy neměli konflikty. Podle dcery zavražděného muže, která dnes také vypovídala, se však občas pohádali. I podle ní však byl vztah obou mužů převážně dobrý. Mladá žena po příchodu z diskotéky našla svého otce pořezaného a pobodaného v bytě. Rác jí nejprve řekl, že je její otec zraněný. Zavolala záchrannou službu a do jejího příjezdu se snažila otce oživit. Záchranáři jí však následně sdělili, že muž už nežije.

Rác se již dříve pokusil o vraždu. V roce 2008 pobodal jiného spolubydlícího. O rok později byl odsouzen a z vězení vyšel v listopadu 2015.