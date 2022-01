Zákazník napadl v obchodě ostrahu, která ho vyzvala k nasazení respirátoru. Policie po něm pátrá

Policistům se zatím nepodařilo zjistit totožnost útočníka, obrátili se proto se žádostí o pomoc na veřejnost. Zveřejnili záznamy podezřelého z kamer. Pokud by někdo hledaného muže poznal, má se obrátit na linku 158.

Zákazník podle policistů vešel do obchodu začátkem prosince bez ochrany dýchacích cest a chtěl nakupovat. "Člen ostrahy ho ale u vchodu upozornil, že nakupovat může jít pouze s nasazeným respirátorem. Muž byl však opačného názoru a pokračoval dál do obchodu," popsal mluvčí. Následně se mezi oba muži strhl nejdříve verbální konflikt, který přerostl ve rvačku. Zákazník při ní udeřil člena bezpečnostní služby pěstí do obličeje.

"Následně se do sebe oba pustili a vzájemně se několikrát napadli pěstmi a kopanci. Po rvačce musel napadený člen ochranky vyhledat lékařské ošetření, neboť mu útočník způsobil zlomeninu dolní čelisti, což si vyžádalo lékařský zákrok v podobě operace. Při té mu byla čelist zpevněna dvěma titanovými destičkami a šesti šrouby," dodal Rybanský.

Policisté případ vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví.