Zavražděný ležel v remízku několik let. Totožnost neznámá, policie žádá veřejnost o pomoc

Tělo našel 15. října 2019 muž, který s detektorem kovů prohledával remízek v místech zvaných Rybníček. Leželo v mělkém hrobě. "Z výsledků provedené soudní pitvy jsme zjistili, že muž zemřel násilnou smrtí, na které se podílela další osoba," uvedla Čírtková.

Mrtvý měl na sobě modré tričko s krátkým rukávem a na vnitřní straně byl štítek s nápisem BASIC LINE; CASUAL WEAR. "K bližšímu popisu muže lze uvést, že se jedná o osobu kavkazoidního typu ve stáří 34 až 45 let, pravděpodobněji ale 35 až 40 let. Muž byl vysoký 181 až 185 centimetrů, měl černohnědé vlasy v délce 30 centimetrů a měl kratší vousy v oblasti brady a na lících. Doba úmrtí byla stanovena na 15 let a méně od nálezu těla. Podle entomologického materiálu bylo možné stanovit pouze minimální dobu zakopání těla na čtyři až šest let. Muž měl velmi dobře udržovaný a nákladně ošetřovaný chrup," uvedla mluvčí.

Kriminalistům se podařilo sestavit jen jeho přibližnou podobu, v detailech se mohl jeho skuteční vzhled lišit. "To platí zejména pro šířku a profil nosu, který nemohl rekonstruován s větší přesností z důvodu odlomených kostěných struktur nosu," uvedla Čírtková.

Kriminalisté se obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci, lidé se mohou obracen na linku 158 nebo informace poskytnout zcela anonymně na e-mail krpj.patrani@pcr.cz