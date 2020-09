Ženě souzené za vraždu syna soud snížil trest o rok na 17 let

Tragédie se stala loni na začátku října. Opilá žena v nepojízdném odstaveném autě na parkovišti u čerpací stanice dítěti podle soudu dala několik facek a následně s ním několikrát udeřila o madlo dveří.

Tříměsíční kojenec utrpěl mnohačetné oděrky a podlitiny včetně zlomeniny klenby čelní; zemřel na místě. Podle obžaloby to nebylo poprvé, co podle svědků žena dítě fackovala. Chlapce podle obžaloby poté odložila, prospala se a pak řešila s přáteli, co má dělat.

Obžalovaná se pohybovala v době činu mezi lidmi bez domova. Má základní vzdělání, je svobodná a nemajetná. Dosud byla beztrestná, šestkrát se však zřejmě dopustila přestupků majetkové povahy. Za vraždu jí původně hrozilo 15 až 20 let vězení.