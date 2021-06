Kriminalisté se seznámili se závěry znaleckých posudků k případu otrávené Bečvy

Poté, co hokejisté Kanady o úterním poledni nezvládli duel s Finskem, se kterým nakonec až na nájezdy prohráli 2:3, se zámořský celek musel v ten samý den večer dívat na jiný zápas skupiny B mezi Německem a Lotyšskem. Museli se přitom modlit, aby právě tento duel skončil už po základní hrací době. A to se podařilo, neboť Němci vyhráli 2:1 a tak postupují do čtvrtfinále nejen oni, ale i Kanaďané. Naopak turnaj končí pro domácí Lotyše a to před očima lotyšských fanoušků, kteří byli poprvé od začátku turnaje vpuštěni do hledišť.