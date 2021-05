Krizový systém Česka by se měl podle generála Pavla změnit

Koronavirová krize podle Pavla ukázala, že zdaleka ne všechno při jejím řešení fungovalo dobře. Problémy vidí v legislativě, ve struktuře krizového systému, v komunikaci nebo ve využívání odborníků. Je přesvědčen, že by stát své chyby opakovat neměl a systém by se měl nastavit lépe.

"Krize zítřka mohou mít různou podobu, od masivních kybernetických útoků, přes energetické výpadky, migrační vlny, rozsáhlé průmyslové katastrofy, živelní pohromy až po epidemie. Za všech okolností ale potřebujeme moderní a funkční systém, který zajistí, že všechny složky státu i občané budou vědět, co mají dělat," poznamenal.

Společně s odborníky i veřejností chce zjistit, jaké části systému by se měly změnit. "Abychom na další krizi, která může přijít na podzim, za rok, za dva, byli připraveni lépe," řekl. Připravit revizi je podle něj potřeba co nejdříve, dokud si lidé pamatují, v čem se objevily problémy.

Obrátit se chce na veřejnost formou ankety, kterou spustil na webu iniciativy Spolu silnější, ale i na politiky na červnové bezpečnostní konferenci konané na Pražském hradě. Následovat by mohla další konference, která by již byla zaměřena přímo na krizové řízení. Chtěl by, aby tuto konferenci zaštítila akademická obec. Doufá, že tak nebude hrozit obava z toho, že za akcí stojí pouze jedna osoba a že může mít politické pozadí. Média dlouhodobě spekulují, že by se Pavel mohl ucházet prezidentskou funkci.

Návrh na změny chce mít připraven do podzimu, aby jej mohl předat nové vládě. Navázal by tak na dokument z loňského léta, ve kterém společně s dalšími odborníky navrhl změny pro lepší zvládání koronavirové krize. Pavel poznamenal, že tehdejší návrh představil premiéru Andreji Babišovi (ANO), který jej ocenil. Pavlovi ale doporučil, aby ho předložil následující vládě, protože považoval za složité se nyní dopracovat k potřebným změnám v rámci koaličních jednání.

Pavel se kvůli revizi systému setkal například se šéfem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Karlem Řehkou, poradcem předsedy vlády pro hybridní hrozby Petrem Matoušem nebo šéfem Správy státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem. Na konzultacích se domluvil i se šéfem skupiny expertů pro epidemické situace MeSES Petrem Smejkalem. Do léta chce jednat i s dalšími experty, v létě plánuje oslovit zástupce politických stran.